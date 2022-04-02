Iraklı Şiiler için ramazan yarın başlıyor

ERBİL (K24)

Iraklı Şiilerin en yüksek dini mercii olan Ali Sistani’nin ofisinden yapılan açıklamada, şaban ayının bugün sona ereceği, yarın ilk ramazan orucunun tutulacağı belirtildi.

Kürdistan Bölgesi, Irak’ın Sünni bölgeleri ile aralarında Suudi Arabistan’ın da bulunduğu çok sayıda ülke için ise bugün ramazanın ilk günü.

Her yıl Şiilerle Sünniler arasında ramazan ayıyla ilgili 1 günlük fark oluyor. Dolayısıyla Sünniler Şiilerden bir gün önce Ramazan Bayramını kutluyor.