Politika

ABD’de Kürdistan bayrağı göndere çekildi

ABD’nin New York eyaletinin Binghamton kentinde Kürdistan bayrağı belediye binasında göndere çekildi.
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ABD ABD Kürdistan Bayrağı New York

NEW YORK (K24)

New York eyaletine bağlı Binghamton kentinin belediye binasında, kentteki Kürtlere saygı amacıyla Newroz Bayramı ve yeni Kürt yılı dolayısıyla Kürdistan bayrağı göndere çekildi.

Belediye Başkanı Jared M. Kraham yaptığı açıklamada, Kürdistan bayrağının, kentin ve ABD’nin gelişimine katkıda bulunan Kürt nüfusa saygı amacıyla göndere çekildiğini belirtti.

ABD’de yaşayan Kürtlerin Binghamton’ın gelişmesinde önemli katkıları olduğunu vurgulayan Jared M. Kraham, Kürtlerin Amerika’nın Kürt kültürünü daha çok tanımasında ve terörle mücadelede ABD ile Kürdistan işbirliğinin güçlendirilmesinde de rol oynadığını ifade etti.

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