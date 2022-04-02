14 kent için 'sarı' uyarı: Çığa dikkat

HABER MERKEZİ

Yapılan son değerlendirmelerde, çığ riski bulunan Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kars, Malatya, Muş, Siirt, Dersim, Van, Ardahan ve Iğdır için “sarı uyarı” yapıldı.

Meteorolojinin açıklamasına göre yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

ERZURUM VE KARS

Öte yandan Erzurum'da son haftalarda etkili olan olumsuz hava koşulları ve kırsal bölgelerdeki kar yağışı sonucu 25 mahalle ile mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başta Tekman ve Hınıs ilçelerinde olmak üzere kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta da kar ve tipi nedeniyle 1 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

MUŞ

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, Üçevler grup köy yolunda, 7 iş makinesi ve 10 personelle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ekipler, zorlu coğrafya, dik yamaç ile çığ tehlikesine karşın yer yer kar kalınlığının 8 metreyi bulduğu köy yolunu ulaşıma açmak için çalışıyor.