Politika

UNESCO: Ukrayna’da en az 53 kültürel alan zarar gördü

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Ukrayna’da savaş başladığından beri en az 53 kültürel alanın zarar gördüğünü belirtti.
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HABER MERKEZİ

UNESCO, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Ukrayna’da savaş başladığından beri en az 53 kültürel alanın zarar gördüğü ifade edildi.

Bunların arasında 29 kilise, 16 tarihi bina, dört müze ve dört anıt var.

En çok zarar gören alanlar Kiev ve Kharkiv’de, ancak en eskilerinden biri de olmak üzere Çernigiv’de de zarar gören alanlar bulunuyor

UNESCO, zararları raporlamak için uydu görüntülerini ve tanıklıkları kullanıyor.

BM: EN AZ 1276 SİVİL ÖLDÜ

Bu arada Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (UNHCR) dün yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşılmıştı.

Açıklamada, 24 Şubat-31 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 4 milyon 102 bin 876 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtilmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre ise Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-31 Mart'ta en az 1276 sivil hayatını kaybetti, 1981 sivil yaralandı.

Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulanmıştı.

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