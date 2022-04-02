421 bin kişi Ukrayna’ya geri döndü
HABER MERKEZİ
Ukrayna’dan Polonya’ya geçenlerin sayısının son günlerde azaldığı aktarıldı.
Polonya’ya gelen 421 bin kişinin ise Ukrayna’ya geri döndüğü belirtildi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNHCR) göre toplamda 10 milyon kişi Ukrayna’yı terk etti.
Son dönemde Ukrayna’nın Rusya’nın ilerleyişini yavaşlatması ve Ukrayna ordusunun Rus güçlerine büyük kayıp verdirmesiyle savaşta dengenin Ukrayna lehine değiştiği belirtiliyor.
Rus güçleri, başkent Kiev’in 80 kilometre gerisine püskürtülmüştü.