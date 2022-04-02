Politika

421 bin kişi Ukrayna’ya geri döndü

Polonya sınır polisinin yaptığı açıklamaya göre Ukrayna’dan ülkeye giriş yapanların sayısı 2 milyon 437 bini buldu.
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dünya Ukrayna Polonya

HABER MERKEZİ

Ukrayna’dan Polonya’ya geçenlerin sayısının son günlerde azaldığı aktarıldı.

Polonya’ya gelen 421 bin kişinin ise Ukrayna’ya geri döndüğü belirtildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne (UNHCR) göre toplamda 10 milyon kişi Ukrayna’yı terk etti.

Son dönemde Ukrayna’nın Rusya’nın ilerleyişini yavaşlatması ve Ukrayna ordusunun Rus güçlerine büyük kayıp verdirmesiyle savaşta dengenin Ukrayna lehine değiştiği belirtiliyor.

Rus güçleri, başkent Kiev’in 80 kilometre gerisine püskürtülmüştü.

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