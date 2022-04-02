Politika

Son anket: Hangi parti yüzde kaç oy alıyor?

Yapılan son ankete göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 34,3 CHP'nin yüzde 24,1, İYİ Parti'nin yüzde 16,1, HDP'nin oy oranının ise yüzde 13 oldu.
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türkiye AK Parti MHP CHP HDP Seçim anketi

HABER MERKEZİ

MetroPOLL Araştırma Kurucusu Özer Sencar, "Türkiye'nin Nabzı Mart 2022" araştırmasındaki seçim anketi sonuçlarını paylaştı.

Katılımcılara "Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

"Kararsızlar, Protesto oy ve Cevap yok" yanıtları oransal olarak dağıtıldığında AK Parti'nin oy oranı yüzde 34,3 oldu.

Sencar, "Ukrayna krizindeki kolaylaştırıcı rolünün AK Parti oy desteğine etkisi. Şubat ayına göre AK Parti oyunda 3 puanlık artış görüldü" dedi.

Ankette CHP'nin oy oranı yüzde 24,1, İYİ Parti'nin ise yüzde 16,1 oldu.

MHP'nin oy oranı yüzde 4,9 oldu ve geçen yapılan ankete göre oy oranı düştü. Şubat anketinde MHP'nin oy oranı kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 6,4 olmuştu.

HDP'nin oy oranının ise yüzde 13 olduğu görüldü.

Ankette DEVA Partisi'nin oyu yüzde 2,2, Saadet Partisi'nin oy oranı yüzde 1,4, Gelecek Partisi'nin ise yüzde 0,7 oldu.

Ankete göre Millet İttifakı'nın toplam oy oranı 40,2 oldu ve 39,2 oy oranına sahip Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı.

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Metropoll anketi
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