Diyarbakırlı Ermeni yazar Mıgırdiç Margosyan hayatını kaybetti
HABER MERKEZİ
İstanbul Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermeni yazar Mıgırdiç Margosyan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Gül paylaşımında şunları kaydetti:
''Diyarbakır Ermenilerinden. Bu toprakların zenginliğini edebiyatımızın en güzel diliyle anlatan. "Söyle Margos Nerelisen" adlı şahane kitabın yazarı. Büyükadalı. Mıgırdiç Margosyan'ı kaybettik. Çok üzgünüz.''
MIGIRDİÇ MARGOSYAN KİMDİR?
Mıgırdiç Margosyan 23 Aralık 1938’de Diyarbakır’da, Hançepek Mahallesi’nde (Gâvur Mahallesi) doğdu. Eğitimini Süleyman Nazif İlkokulu, Ziya Gökalp Ortaokulu, daha sonra İstanbul’daki Bezciyan Ortaokulu ve Getronagan Lisesi’nde sürdürdü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi.
Bir süre Ermeni Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı. Daha sonra öğretmenliği bırakarak ticarete atıldı. Edebi çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Gâvur Mahallesi, Söyle Margos Nerelisen?, Biletimiz İstanbul’a Kesildi, Tespih Taneleri, Kirveme Mektuplar, Kürdan, Tanrı’nın Seyir Defteri gibi kitapları bulunmaktadır.
Margosyan’un ayrıca, çeşitli gazete ve dergilerde yazdığı makaleleri bulunmaktadır.