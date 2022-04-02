Diyarbakırlı Ermeni yazar Mıgırdiç Margosyan hayatını kaybetti

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İstanbul Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermeni yazar Mıgırdiç Margosyan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gül paylaşımında şunları kaydetti:

''Diyarbakır Ermenilerinden. Bu toprakların zenginliğini edebiyatımızın en güzel diliyle anlatan. "Söyle Margos Nerelisen" adlı şahane kitabın yazarı. Büyükadalı. Mıgırdiç Margosyan'ı kaybettik. Çok üzgünüz.''

MIGIRDİÇ MARGOSYAN KİMDİR?

Mıgırdiç Margosyan 23 Ara­lık 1938’de Di­yar­ba­kır’da, Han­çe­pek Ma­hal­le­si’nde (Gâ­vur Ma­hal­le­si) doğ­du. Eği­ti­mi­ni Sü­ley­man Na­zif İl­ko­ku­lu, Zi­ya Gö­kalp Or­ta­oku­lu, da­ha son­ra İs­tan­bul’da­ki Bez­ci­yan Or­ta­oku­lu ve Get­ro­na­gan Li­se­si’nde sür­dür­dü. İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Fel­se­fe Bö­lü­mü’nü bi­tir­di.

Bir süre Er­me­ni Di­li ve Ede­bi­ya­tı öğ­ret­men­li­ği yap­tı. Da­ha son­ra öğ­ret­men­li­ği bı­ra­ka­rak ti­ca­re­te atıl­dı. Ede­bi çalışma­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dür­dü.

Gâ­vur Ma­hal­le­si, Söy­le Mar­gos Ne­re­li­sen?, Bi­le­ti­miz İs­tan­bul’a Ke­sil­di, Tes­pih Ta­ne­le­ri, Kirveme Mektuplar, Kür­dan, Tanrı’nın Seyir Defteri gibi kitapları bulunmaktadır.

Margosyan’un ayrıca, çeşitli gazete ve dergilerde yazdığı makaleleri bulunmaktadır.