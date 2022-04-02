Politika

Papa: Kiev’e gidebilirim

Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmelerinden somut bir netice elde edilemezken Papa Francis, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidebileceğini söyledi.
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Papa
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dünya Papa Francis Rusya Ukrayna Kiev

HABER MERKEZİ

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis bugün yaptığı açıklamalarda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa değindi.

Roma’dan Malta’ya giden Papa Francis uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kendisine yöneltilen, “Ukraynalı siyasetçilerin ve din adamlarının davetini kabul edecek misiniz” sorusuna, “Evet bu görüşülüyor, masada” yanıtı verdi. Papa Francis konuyla ilgili başka bir ayrıntı vermedi.

Öte yandan Papa Francis ilk kez Rusya Devlet Başkanı Putin’i eleştirdi.

Papa, “Putin’in ulusal çıkarları için gerilim yarattığını” söyledi.

Papa Francis, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitçko ve din adamları tarafından ülkeye davet edilmişti.

24 Şubat’tan beri devam eden Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini eleştiren Papa Francis, 25 Mart’ta düzenlenen küresel barış etkinliğinde doğrudan Rusya’yı eleştirmiş daha önceki açıklamalarında ise Rusya’yı ya da Putin’in adını telaffuz etmemişti.

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