Politika

İngiltere’den Rus jetine engel

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Rus oligarklarla bağlantısı olan bir özel jetin kullanılmasının engellendiğini belirtti.
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HABER MERKEZİ

Shapps, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in himayesinde milyonlar kazananların hayatlarını huzur içinde yaşamalarına seyirci kalmayacağız" ifadesini kullandı.

Ulaştırma Bakanlığı, uçağın Londra Luton Havalimanı'ndan kalkışını önlemek için Havacılara Duyuru (NOTAM) yayımladığını bildirdi.

Uçağın, Rusya ile bağlantılı tüm uçaklara yönelik yaptırımlara dahil olup olmadığının belirlenmesi için araştırma yapıldığı ve bu sırada jetin havalimanında kalacağı ifade edildi.

Daha önce de bir helikopteri ve 2 özel jeti alıkoyan ülke, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle Rus oligarkları da hedef alan bir dizi yaptırım kararını hayata geçirmişti.

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