Politika

İsrail Başbakanı: Birçok saldırı girişimi bekliyoruz

Vatandaşlarına silahlanma çağrısı yapan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkede daha birçok saldırı girişiminin olmasını beklediklerini ve bunları engellemek için çalıştıklarını kaydetti.
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İsrail Başbakanı Naftali Bennett
İsrail Başbakanı Naftali Bennett
ortadoğu İsrail Başbakanı Naftali Bennett saldırı

HABER MERKEZİ

İsrail İç Güvenlik Servisi Şin-Bet'in merkezinde güvenlik yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından görüntülü mesaj yayınlayan Bennett, "Son zamanlardaki terör saldırılarını durdurmak ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini yeniden sağlamak için güvenlik güçlerinin ortak çabalarını arttırdığını görüyoruz" dedi.

İsrail güvenlik güçlerinin, Batı Şeria’da yürüttüğü operasyonlarda bazı saldırı girişimlerini engellediğini kaydeden Bennett, şunları söyledi:

"Ancak kesinlikle daha birçok (saldırı) girişiminin olacağını bekliyoruz ve şu anda bunları engellemek için çalışıyoruz. Amaç, teröristleri nerede olurlarsa olsunlar; tercihen saldırıları planlama aşamasında, ardından uygulama aşamalarında veya fiili sahada durdurmaktır."

Terör eylemlerinin yeni bir durum olmadığını ifade eden İsrail Başbakanı, “Saldırı dalgasını başlangıç aşamasında durdurmak için ülke çapında daha fazla güç konuşlandırılmasına özen gösteriyoruz. İsrail polisi faaliyetlerini yoğunlaştırdı ve ordu güçler İsrail sokaklarında varlığını büyük ölçüde artırdı. Terör yeni bir şey değil. Bu kez Hamas, ardından İslami Cihat ve ardından DAİŞ devreye girdi. Terör ve şiddet bizi buradan söküp atamaz. Bu zorlu dönemi de atlatacağız" şeklinde konuştu.

Son günlerden İsrail’de silahlı saldırılar gerçekleştiriliyor.

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