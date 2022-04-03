Yayınevleri: Krize rağmen Kürtçe kitaplara ilgi var

İSTANBUL (K24)

İstanbul Yenikapı – Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 29 Mart’ta başlayan ve bu yıl 8’incisi düzenlenen Uluslararası CNR Kitap Fuarı’na 6 Kürt yayınevi de katıldı.

Bugün (3 Nisan) bitecek olan fuarın bu yıl yeterli tanıtımının yapılmadığı şikâyetlerine rağmen, Kürt yayınevleri kitaplara olan ilgiyi olumlu buluyor.

CNR Kitap Fuarı’ndaki Kürt yayınevleri stant görevlileri, Kürtçe kitaplarına olan ilgiden memnun olduğunu söylüyor.

Fuara 350 yayınevi ile birlikte Nûbihar, Sîtav, Ahûra, Pirtûka Kurdî, Na ve Morî gibi Kürt yayınları da katıldı.

K24’e konuşan Nûbihar Yayınları stant çalışanı Aziz Tekin, bu yıl yaşanan ekonomi krize rağmen Kürt okuyucuların Kürtçe kitaplara sahip çıktığını ifade ederek şunları söyledi:

“Fuarda insanların kitaplara ilgisi genel olarak kötü de değil, çok iyi de değil. Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle geçmiş yıllara göre okuyucu daha az kitap satın alıyor. Bu yayınevleri için kötü bir durum. Fuarda Kürtçe kitaplara ilgi var, özellikle yazarların fuara gelip kitaplarını imzalaması okurların da buraya gelip kitap almasını sağlıyor. Kürt okur, Kürtçe kitaplara sahip çıkıyor. Fuarın çok yoğun geçtiğini söyleyemeyiz. Özellikle hafta içi çok sakin, hafta sonları biraz daha yoğun oluyor.”

KÜRT YAYINEVLERİNE OLAN İLGİ

Sîtav Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Qahir Bateyi de Kürt yayınevlerine ve Kürtçe kitaplara genel ilgiden memnun olduğunu belirterek, “Kürtçe kitaplar için özel olarak fuara gelip kitapları alıp okuyan bir kesim var. Bunların yüzde 90’nı kitap alıp sonra gidiyor. Bu kesim aynı zamanda sadece fuara gezmek için gelmiyor. Genel olarak fuara olan ilgi çok az ama gelenler de okur ve kitap alanlardır” dedi.

Türk yayınevlerine ilginin geçen yıllara göre çok daha az olduğunu ifade eden Bateyi, “İstanbul’da yapılan bir fuardan insanların haberi yok. Reklam ve tanıtım yapılmamış. Bu, fuar üzerine kötü bir etki yapıyor. Eğer tanıtım yapılsaydı fuara ve kitaplara ilgi daha fazla olabilirdi” şeklinde konuştu.

Pirtuka Kurdi stant görevlisi Mehmet Sebih Yoldaş da şunları söyledi:

“Genel olarak geçen yıllara göre fuarda bir durgunluk var ama Kürtçe kitaplara ilgi fazla. Kürtçeye ilgi kötü değil. Fuarda en çok roman ve hikaye kitapları satılıyor. Standımıza gelenler bizimle Kürtçe konuşuyor, Kürtçe kitapları satın alıyorlar. Gelen kişiler sadece fuar merakından değil, kitap satın almak ve okumak için geliyorlar.”

YAZAR NİHAT GÜLTEKİN: FUARLAR KÜRÇE KİTAPLAR İÇİN FIRSAT

Yazar Nihat Gültekin de fuarın tanıtımını eksik gördüğünü ifade ederek, “Fuarın reklamı önceden yapılmamıştı. İyi bir reklam ve tanıtım yapılmadığı için birçok insan da fuardan habersiz. Bundan dolayı eksiklikler vardı. Bu fuar Beylikdüzü’ndeki fuar gibi ilgi görmedi. Buna rağmen çok kötü de değildi. Bazı yazarların yeni kitapları çıkmış, bu okuyucuyu fuara çekiyor. Bazı kitapların ücreti çok fazlaydı bu da alımı etkiliyordu” dedi.

Fuarların Kürt yayınevleri ve Kürtçe kitapları için fırsat olduğunu kaydeden Kürt yazar, “Tabi bu tür fuarlarda sadece kitap satmak ve kitap satın almak için bakmamak lazım. Böylesi yerlere Kürt yayınevlerinin katılması, Kürtçe kitapların stantlarda yer alması önemlidir. Bu bir moral kaynağıdır. Ekonomik durum her ne kadar sıkıntılı da olsa yayınevleri fuarlara katılarak insanlarla bir araya gelebiliyorlar” diye konuştu.