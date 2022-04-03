ABD’de mart ayı ‘Kürt Mirası Ayı’ ilan edildi

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamada, Tennessee eyaletinin Nashville kenti Belediye Başkanı John Cooper tarafından mart ayının resmi olarak "Kürt Mirası Ayı" ilan edildiği belirtildi.

Belediye Başkanı Cooper’ın, "Mart ayını resmi olarak Kürt Miras Ayı ilan etmekten gurur duyuyorum. Nashville, ülkenin en büyük Kürt nüfusunun gururlu yuvasıdır" sözlerine yer verildi.

Kürt nüfusunun yoğun olduğu Nashville kenti, "Küçük Kürdistan" olarak tanımlanıyor.