Politika

ABD’de mart ayı ‘Kürt Mirası Ayı’ ilan edildi

ABD’nin Tennessee eyaletinin Nashville kenti, mart ayını “Kürt Mirası Ayı” ilan etti.
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ABD Nashville Kürt kültürü ABD

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamada, Tennessee eyaletinin Nashville kenti Belediye Başkanı John Cooper tarafından mart ayının resmi olarak "Kürt Mirası Ayı" ilan edildiği belirtildi.

Belediye Başkanı Cooper’ın, "Mart ayını resmi olarak Kürt Miras Ayı ilan etmekten gurur duyuyorum. Nashville, ülkenin en büyük Kürt nüfusunun gururlu yuvasıdır" sözlerine yer verildi.

Kürt nüfusunun yoğun olduğu Nashville kenti, "Küçük Kürdistan" olarak tanımlanıyor.

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