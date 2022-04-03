Politika

Ukrayna: Rusya’nın kayıpları 18 bin civarında

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 18 bin civarında askerini kaybettiğini açıkladı.
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Buça'da imha edilen Rus zırhlı araçları (Foto: AFP)
Buça'da imha edilen Rus zırhlı araçları (Foto: AFP)
dünya Rus askerleri Ukrayna

HABER MERKEZİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-3 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 18 bin civarında asker öldürüldü, Ruslara ait 143 uçak, 134 helikopter, 644 tank, 1830 zırhlı araç, 325 top, 105 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus askeri birlikleri, 1249 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 89 insansız hava aracını da kaybetti.

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