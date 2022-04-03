İskoç derbisinde zafer Celtic’in

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İskoçya Premiership'in 32’nci haftasında Celtic ve Rangers, Ibrox'da karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Rangers, 3’üncü dakikada Aaron Ramsey'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi ekibin golünden dört dakika sonra Tom Rogic, maça dengeyi getirdi.

İlk yarının son dakikalarına 1-1'lik eşitlikle girilirken 43’üncü dakikada kullanılan serbest vuruşta Cameron Carter-Vickers, Celtic'i öne geçiren golü kaydetti ve devreye konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıya iki ekipte aynı 11'lerle başlarken Celtic, kalan bölümde üstünlüğünü korumayı başardı ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Celtic aldığı galibiyetle ikinci sıradaki rakibi Rangers'la puan farkını altıya çıkarttı.

Ligin ilk bölümünün son haftasında Celtic, sahasında St. Johnstone'la karşı karşıya gelecek. Rangers ise St. Mirren'e konuk olacak.

İskoçya Premiership'te son hafta oynanacak maçların ardından normal sezon tamamlanacak ve Şampiyona Grubu'na ve Küme Düşme Grubu'na kalan takımlar belli olacak.

Celtic ve Rangers, 17 Nisan'da İskoçya Kupası yarı finalinde de karşı karşıya gelecek.