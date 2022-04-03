Politika

BM: Akdeniz’de 90’dan fazla göçmen öldü

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Akdeniz'de yaşanan kazada 90'dan fazla göçmenin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
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HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünün Akdeniz'de yaşanan deniz kazasına ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımı alıntılayarak yazdığı mesajında, "Akdeniz'de yaşanan bir başka trajedide 90'dan fazla kişi öldü" ifadesini kullandı.

Avrupa ülkelerinin göçmenler konusundaki çifte standardına atıfta bulunan Grandi, "Avrupa, Ukrayna'dan gelen 4 milyon mülteciye cömertçe ve etkili bir şekilde ev sahipliği yapma yeteneğini kanıtladı. Şimdi bunu acilen kapısını çalan diğer mülteci ve göçmenlere nasıl uygulayacağını düşünmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, MSF'in açıklamasına göre, Libya'dan günler önce ayrılan ve Akdeniz'i geçmeye çalışan aşırı kalabalık bir bottaki 90'dan fazla göçmen uluslararası sularda hayatını kaybetti.

MSF, Alegria 1 isimli ticari bir tankerin dün sabah botta hayatta kalmayı başaran 4 kişiyi kurtardığını, bu kişilerin botta en az 100 kişi olduğunu ve denizde en az 4 gün seyrettiklerini aktardığını bildirdi.

Libya, Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçmek isteyen göçmenlerin en yoğun kullandığı güzergahlardan biri olarak kabul ediliyor.

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