Politika

İngiltere Başbakanı: Putin ve ordusu savaş suçu işledi

İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'nın Irpin ve Buça şehirlerinde sivillere yönelik saldırıların Putin ve ordusunun "savaş suçları" işlediğinin bir başka kanıtı olduğunu belirtti.
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dünya İngiltere Rusya Vladimir Putin Savaş suçu Ukrayna

HABER MERKEZİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yazılı açıklamasında, Kremlin'den gelecek inkarlar veya dezenformasyonun herkesin doğru olduğunu bildiği şeyleri gizleyemeyeceğini ifade ederek "Putin çaresiz, işgali başarısız oluyor ve Ukrayna'nın kararlılığı hiç bu kadar güçlü olmamıştı" ifadelerini kullandı.

Başkent Kiev yakınlarındaki Irpin ve Buça'da masum sivillere yönelik "alçak saldırılarının", Putin ve ordusunun "savaş suçları" işlediğinin bir başka kanıtı olduğunu kaydeden Johnson, Rusya'ya yaptırımları, Ukrayna'ya da askeri artıracaklarını belirtti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ukrayna'da işlenen suçlarla ilgili soruşturmasını desteklemekte ön saflarda yer aldıklarını kaydeden İngiltere Başbakanı, ülkeye yeni uzman müfettişlerin görevlendirileceğini de açıkladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

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