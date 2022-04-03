Politika

Türk üssüne bir haftada ikinci roketli saldırı

Musul yakınlarındaki Başika bölgesinde bulunan Türk üssüne bir haftada ikinci kez roketli saldırı düzenlendi.
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kürdistan Başika Zelkan Üssü Roketli saldırı

ERBİL (K24)

Ninova vilayetine bağlı Başika nahiyesinde Türk askerlerinin konuşlu bulunduğu Zelkan Üssü’ne 5 roket atıldığı bildirildi.

Salı günü Zelkan Üssü’ne 5 roket atılmıştı böylece Türk üssüne bir haftada ikinci kez roketli saldırı düzenlendi.

K24’ün Peşmerge kaynaklarından edindiği bilgilere göre roketlerden ikisi Peşmerge Güçleri 112’nci Tugayı’nın yakınına düştü.

Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Şimdiye kadar saldırıyı üstlenen olmazken, Irak ordu güçlerinin bölgeye hareket ettiği bildirildi.

Zelkan Üssü’ne 29 Mart’ta Ninova vilayetine bağlı Başika nahiyesi yakınlarındaki Drawiş köyü çevresinden 5 roket atılmıştı.

Roketlerden ikisinin üssün içine düştüğü, diğer üç roketin ise Başika Dağı’na düştüğü kaydedilmişti.

Olayda can kaybının bildirilmediği açıklanmıştı.

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