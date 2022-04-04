Ukrayna: Rusya son bir günde 40 asker ile 50'ye yakın askeri araç kaybetti

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Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, son bir günde Ukrayna ordusu tarafından Rus güçlerinin 4 saldırısının püskürtüldüğü belirtildi.

Açıklamada gün içerisinde meydana gelen çatışmalarda 40 Rus askeri ile 43 askeri teçhizatının imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Ukrayna hava kuvvetlerinin gün içerisinde iki seyir füzesi, bir helikopter, bir Su-34 ve bir Su-35 savaş uçakları ile İl-22 hava kontrol uçağını imha ettiği de belirtildi.

SON 24 SAATTE 2 BİN 694 SİVİL TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, pazar günü 2 bin 694 Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu.

Vereşçuk, yaptığı açıklamada, son 24 saatte Mariupol ve Berdyansk şehirlerinden 469 sivilin kendi araçlarıyla Zaporijya’ya gittiğini, ayrıca bu şehirlerden yola çıkan ve bir gündür Rus ordusunca bekletilen tahliye konvoyundaki 350 sivilin de Zaporijya'ya ulaştığını ifade etti.

Luganks bölgesindeki Lisiçansk, Severodonetsk, Rubejnoe ve Kremennaya kasabalarından 1467 sivilin güvenli bölgeye götürüldüğünü ifade eden Vereşçuk, Berdyansk’tan 10 otobüsle yola çıkan 408 sivilin ise güvenli bölgeye ulaştığını dile getirdi.

Vereşçuk, Manguş şehrine Uluslararası Kızıl Haç Komitesinden bir delegasyon eşliğinde 7 otobüsün daha geldiğini kaydederek, sivillerin tahliyesi için bu otobüslerin Mariupol'a gitmeleri konusunda müzakerelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.