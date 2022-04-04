Politika

Blinken: Kremlin güçlerinin bariz vahşetini kınıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev yakınlarındaki Buça şehrinde bulunan sivil cesetlerinden dolayı Rusya'yı kınadı.
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ABD Antony Blinken ABD Rusya Ukrayna

HABER MERKEZİ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Blinken "Buça'da ve Ukrayna genelinde Kremlin güçlerinin bariz vahşetini şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Blinken, söz konusu sivil katliamının sorumlularını cezalandırmak için mevcut her aracı kullanacaklarını, yaşanan şiddeti belgeleyerek bu bilgileri bilgi paylaşacaklarını dile getirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedinin bulunmuştu.

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