Spor

Barça yükselişini sürdürüyor: 16 maçta 11 galibiyet

La Liga'nın 30’uncu haftasında Barcelona, sahasında konuk ettiği Sevilla'yı 1-0 mağlup ederek 2’nci sıraya yükseldi.
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avrupa Barcelona Sevilla La Liga

HABER MERKEZİ

İspanya Birinci Futbol Ligi’nin (La Liga) 30’uncu haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelesinde Barcelona ile Sevilla karşı karşıya geldi.

Nou Camp'ta oynanan karşılaşmayı Barcelona 1-0 kazanarak üst üste 6’ncı galibiyetine imza attı.

Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren tek golü 72’nci dakikada Pedri kaydetti.

Barelona'da Xavi Hernandez, göreve geldiğinden bu yana ligde çıktığı 16 maçta 11’inci galibiyetini elde ederek takımını yeniden zirve yarışına ortak etti.

Barcelona bu galibiyetle 57 puana yükseldi ve ligde tek maçı eksik olarak ikinci sıraya yükseldi.

Sevilla ise en yakın takipçilerinden Barcelona'ya mağlup olduğu bu karşılaşma sonrası 57 puanda kaldı ve 4’üncü sıraya geriledi.

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