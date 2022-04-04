Ekonomi

Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya 14,70, euro ise 16,21 liradan başladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye dolar euro TL kur

HABER MERKEZİ

Döviz kurları haftaya sakin başladı.

Dolar/TL 14,68-14,70 civarında değerlenirken euro/TL 16,21'in üzerinde işlem görüyor.

Yurt içinde yeni hafta iki önemli veriyle başlanacak; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklarken Ticaret Bakanlığı ise mart ayı dış ticaret verilerini paylaşacak.

Yurt dışında Almanya ticaret, ABD fabrika siparişleri takip edilecek.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla bağlantılı gelişmeler ve Çin'de artan yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakaları da takip edilmeye devam ediyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv