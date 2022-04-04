Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

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Döviz kurları haftaya sakin başladı.

Dolar/TL 14,68-14,70 civarında değerlenirken euro/TL 16,21'in üzerinde işlem görüyor.

Yurt içinde yeni hafta iki önemli veriyle başlanacak; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklarken Ticaret Bakanlığı ise mart ayı dış ticaret verilerini paylaşacak.

Yurt dışında Almanya ticaret, ABD fabrika siparişleri takip edilecek.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla bağlantılı gelişmeler ve Çin'de artan yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakaları da takip edilmeye devam ediyor.