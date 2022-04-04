Politika

Macron: Buça’daki görüntüler savaş suçunun açık göstergesi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'nın Buça kentindeki görüntülerin “savaş suçunun açık göstergesi” olduğunu söyledi.
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avrupa Fransa Emmanuel Macron Rusya tepki Ukrayna Buça

HABER MERKEZİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça kentini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Buça’daki görüntüler sonrası Rusya’ya yeni yaptırım çağrısı yaptı.

Macron Kiev’in hemen dışındaki görüntülerin “savaş suçunun açık göstergesi” olduğunu vurguladı.

Macron, “Bunlar bakması çok güç görüntüler. Uluslararası adalet mekanizması işletilmeli. Bu suçları işleyenler karşılık görmeli” dedi.

Franssa Cumhurbaşkanı, çağrısını yaptığı yeni yaptırımların Rusya’nın kömür ve petrol endüstrisini hedef alması gerektiğini de savundu.

Macron, bu yaptırım talebini Almanya ile koordine edeceklerini de söyledi.

Başbakan Olaf Scholz, Buça'daki saldırı görüntülerini "korkunç ve dehşet verici" olarak nitelendirmişti.

Olaf Scholz, “Rus ordusu tarafından işlenen bu suçları amansız bir şekilde soruşturmalıyız. Uluslararası örgütlere vahşeti bağımsız olarak belgeleyebilmeleri için bu alanlara erişim izni verilmesini talep ediyorum. Failler ve onları görevlendirenler yargılanmalı” ifadelerini kullanmıştı.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ise Buça kentinde sivillerin öldürüldüğünü gösteren görüntülerle ilgili "Buna bir yanıt verilmeli, bu suçlar cezasız kalamaz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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