İspanya Başbakanı: Rusya'nın Buça'daki saldırıları soykırımdır

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'de düzenlenen bir ekonomi forumunda yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça kentinden çekilen Rus askerlerinin arkalarında bıraktığı sivil ölümlerle ilgili görüntülerin bir savaş suçu işlendiğinin kanıtı olduğunu savundu.

Sanchez, "Bu savaş suçlarını işleyenlerin cezasız kalmaması ve insanlığa karşı işlenen, soykırım olarak da adlandırılabilecek bu olaya neden olanların, karşılığı olan Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde hesap vermeleri için mümkün olan her şeyi yapacağız" dedi.

"Ukrayna topraklarını 40 gün önce işgale başlayan Rusya Devlet Başkanı'nın yapmak istediği, aşırı sağın istediği gibi hayali toplumlar yaratmaktır" diyen Sanchez, sözlerine şöyle devam etti:

"Ukrayna'da olanlar, komşular arasındaki bir anlaşmazlık değil, bir otokrat tarafından yönetilen askeri bir gücün saldırganlığıdır. Avrupa uzun zamandır, aşırı sağın da içeriden destek verdiği, Putin'in kontrolü altında gerçekleşen bir saldırıyla karşı karşıyadır. Ancak Rus lider, Avrupa'nın birlik içinde vereceği tepkiyi ve Ukrayna'nın tepkisini hafife aldı. Putin'in hareket etme kapasitesini engellemek ve savaşın ekonomimizin düzgün işleyişini durdurmaması için gerekli korumaları sağlamakta hiç tereddüt edilmeden gerekli adımlar atıldı."