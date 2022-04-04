İngiliz istihbaratı Rusların ilk hedefini açıkladı

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Rus güçlerinin Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesindeki taarruzlarına yeniden odaklanırken, birlikleri güçlendirmeye ve yeniden organize etmeye devam ettiği belirtiliyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin, Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in paralı askerleri de dahil olmak üzere bölgeye sevk edildiği bilgisi verildi.

Ukrayna’nın kuşatılmış liman kenti Mariupol’un “Rus işgalinin ilk hedefi” olacağına dair işaretler olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Mariopol, Rus işgali için kesinlikle büyük bir hedef çünkü Rusya’dan işgal altındaki Kırım topraklarına bir kara koridoru sağlayacak” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, “Ukrayna kuvvetlerinin şiddetli bir direniş göstermesi ve merkezi bölgelerde kontrolü elinde tutmasına rağmen, Mariupol hala yoğun ve ayrım gözetmeyen hava saldırıları altında. Şehirde şiddetli çatışma devam ediyor” denildi.