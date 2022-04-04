Politika

SMDK 14 üyesini görevden aldı

SMDK, dört kentte 14 üyesini görevden alarak yerel meclislerinde değişikliğe gittiğini duyurdu.
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suriye SMDK görevden alma

ERBİL (K24)

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) tarafından yapılan açıklamada, reform sürecinin ilerletilmesi ve kamu yararının dikkate alınması gibi hususların dikkate alınması sonucunda koalisyondaki 14 üyenin görevine son verildiği bildirildi.

Açıklamada, görevi sonlandırılan üyelerin isimleri şöyle sıralandı: Hatem El-Zahir, Abdullah El-Ferec, Cemal El-Werd, Emel Şeyho, Kifah Murad, Celal Xenci, Abdulmecid El-Şerif, Ola Abbas, Muhammed Sefwan Cendali, Hüseyin El-Abdullah, Hasan El-Haşimi, Ziyad El-Ali, Welid İbrahim, Muhammed Eymen El-Cemal.

SMDK, söz konusu üyelerin İdlib, Halep, Rakka ve Deyr ez-Zor kent meclislerinde görevlerini sürdürdüklerini bildirdi.

SMDK Başkanı Salem El-Meslet ise kararın iç düzen ve yasal değişiklikleri kapsadığını belirtti.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), aralarında Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nin (ENKS) de bulunduğu Suriye muhalefetinin çeşitli bileşenlerinin bir araya gelmesiyle 2012 yılında kuruldu.

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