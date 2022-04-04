Ninova’da DAİŞ tünellerine hava saldırısı

ERBİL (K24)

Irak savaş uçakları, Ninova vilayetinde terör örgütü DAİŞ tarafından kullanılan tünelleri hedef aldı.

Irak Güvenlik Medya Ağı, Ninova sınırları içerisinde bulunan ve DAİŞ tarafından kullanılan tünellerin Irak savaş uçakları tarafından bombalandığını bildirdi.

Açıklamada, hava operasyonun Irak askeri istihbaratının verdiği bilgi doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hava saldırısında 1 DAİŞ mensubunun öldüğü kaydedilirken, tünelde bulunan bir DAİŞ’linin de kendini patlattığı belirtildi.

DAİŞ’linin kendisini patlatması sonucu, 2 Irak ordusu subayı ve 2 askerin yaralandığı ifade edildi.