Politika

Necef’te toplu mezar bulundu

Necef Emniyeti, Rıdvaniye nahiyesine yakın Başu alanında toplu mezar bulunduğunu açıkladı.
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Irak Necef toplu mezar Şabaniye Ayaklanması

HABER MERKEZİ

Necef Emniyeti, Rıdvaniye nahiyesine yakın Başu alanında toplu mezar bulunduğunu açıkladı.

Necef Emniyeti’nden yapılan açıklamada, toplu mezarın tarihinin ülkede Şabaniye Ayaklanması olarak bilinen 1991 yılındaki ayaklanmaya uzandığının düşünüldüğü bildirildi.

Toplu mezarda, söz konusu ayaklanmada Baas rejimi tarafından idam edilenlerin cesetlerinin kalıntılarının olduğu tahmin ediliyor.

İl emniyetinin yanı sıra Necef Şehitleri kurumunun toplu mezarlar ekibi ilk incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gelirken, ceset kalıntılarının teknik incelemeye tabi tutulacağı ifade edildi.

Şabaniye Ayaklanması, Irak’ın Kuveyt’e saldırması üzerine, ülkede güvenlik ve ekonomik durumun kötüleşmesiyle 1991’de başlamıştı.

 

 

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