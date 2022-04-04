Biden’dan Buça açıklaması: Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulayacağız
HABER MERKEZİ
ABD Başkanı Joe Biden, Buça'daki saldırının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini bildirdi.
ABD Başkanı Biden, Putin'in "savaş suçları" nedeniyle yargılanması çağrısında bulunarak, Buça'daki saldırının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini bildirdi.
UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY, BUÇA'DA
Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinden kurtarılan başkent Kiev yakınlarındaki Buça şehrini ziyaret etti.
Zelenskiy, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.
Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.