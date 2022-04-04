Politika

Biden’dan Buça açıklaması: Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulayacağız

ABD Başkanı Joe Biden, Buça'daki saldırının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini bildirdi.
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ABD Joe Biden Buça Ukrayna Rusya Vladimir Putin

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden, Buça'daki saldırının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini bildirdi.

ABD Başkanı Biden, Putin'in "savaş suçları" nedeniyle yargılanması çağrısında bulunarak, Buça'daki saldırının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini bildirdi.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY, BUÇA'DA

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinden kurtarılan başkent Kiev yakınlarındaki Buça şehrini ziyaret etti.

Zelenskiy, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarında kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.

 

 

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