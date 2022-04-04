Kürtçenin 3 lehçesinde Kuran-ı Kerim uygulaması hazırlandı

DİYARBAKIR (K24)

Batman’da yaşayan Kürt dili öğretmeni Roni Bedirhan, geçtiğimiz yıl Kur'an-ı Kerim mealinin seslendirmesini içeren bir mobil uygulama geliştirmişti.

Söz konusu uygulamanın bir yıl içerisinde çok ilgi gördüğünü kaydeden Bedirhan, bunu geliştirmek istediklerini söyledi.

K24’e konuşan Roni Bedirhan, “Geçen yıl bu uygulamanın Kurmancisini hazırlamıştık. Bu uygulamaya önemli ilgi gösterildi. Biz de bu ilginin ardından uygulamayı genişletmek istedik. Başlangıçta Kuran’ın Kürtçesini dinlemek istedik, fakat böyle bir çalışmanın olmadığını fark ettik” dedi.

Böyle bir uygulamanın ihtiyaç olduğunu gördüklerini dile getiren Bedirhan, boşluğu doldurmak istediklerini vurguladı.

Kürtçenin Sorani, Kurmanci ve Zazaki lehçelerindeki çalışmalarını tamamladıklarını vurgulayan Bedirhan, isteyenlerin hem dinleyip hem okuyabileceğini söyledi.

Konuyla ilgili K24’e konuşan HezKurd Halka İlişkiler Sorumlusu Mehmet Sait Öztürk ise bu tür çalışmaların çok geciktiğini belirterek, “20 yıl önce yapılmalıydı. Milletimiz her zaman dinini ve inancını başka dillerden öğrenmiştir. Dinimizi dilimizle öğrenmek çok önemlidir” dedi.

Öztürk, "Kürtçeyi kendi dillerinde öğrendiklerinde inançları güçlenecek, hafızaları ve kişilikleri daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Söz konusu mobil uygulaması ücretsiz olarak indirilebiliyor.