Politika

İngiltere Başbakanı: NATO Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu her şeyi vermeli

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO'nun "Ukrayna halkına boyun eğdirmeye yönelik barbarca girişime" karşı Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu her şeyi verme sorumluluğu olduğunu belirtti.
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dünya İngiltere Boris Johnson NATO Ukrayna

HABER MERKEZİ

Johnson, NATO'nun 73. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

NATO'nun kurucu üyelerinin 73 yıl önce özgürlük ve egemenlik inancıyla bir araya geldiğini kaydeden Johnson, "Ukrayna halkının varlığının her zerresiyle uğruna savaştığı şey de aynı özgürlük. Dünya tarihindeki en büyük güvenlik ittifakının üyeleri olarak, Ukrayna halkına boyun eğdirmeye yönelik bu barbarca girişime karşı koymaları için onlara ihtiyaç duydukları her şeyi verme sorumluluğumuz var" dedi.

Johnson, İngiltere'nin "tam da bunu yapmaya davam edeceğini" belirtti.

Bu arada, Başbakanlık binası 10 Numara'ya NATO'nun 73. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla ittifakın bayrağı asıldı.

Ayrıca Johnson'ın bu hafta İngiltere'yi ziyaret edecek olan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile bir araya geleceği ifade edildi.

 

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