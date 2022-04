ABD'den Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılması hamlesi

HABER MERKEZİ

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Sözcüsü Olivia Dalton, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield'in Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümlerin ardından Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması için harekete geçeceğini bildirdi.

Dalton, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınması için ABD'nin Ukrayna, Avrupa ülkeleri ve diğer ortaklarıyla yakın iş birliği içinde olduğunu ifade etti.

BM İnsan Hakları Konseyi'ne seçilen bir ülkenin üyeliği, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda üçte iki çoğunlukla askıya alınabiliyor.

Söz konusu bu adım 2011'de Libya için atılmıştı ve Libya BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarılmıştı.

BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ

BM İnsan Hakları Konseyi, 2006'da kuruldu. BM üyesi ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine, BM Genel Kurulunca 3 yıllığına seçiliyor.

47 üyesi bulunan Konsey, insan hakları sicili iyi olmayan ülkelerin dönem dönem üye olarak seçilmesi sebebiyle hem BM üyesi ülkeler hem de sivil toplum örgütlerince eleştiriliyor.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin kararları, "tavsiye" niteliği taşıyor ve kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

“Two: In close coordination with Ukraine, European countries and other partners at the UN, we are going to seek Russia’s suspension from the UN Human Rights Council.”