Politika

Almanya çok sayıda Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etti

Almanya’nın çok sayıda Rus diplomatı istenmeyen kişiyi ilan ettiği bildirildi.
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avrupa Almanya Rusya Rus diplomatlar istenmeyen kişi

HABER MERKEZİ

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Buça'dan gelen fotoğrafların tüm sınırları aşan bir "yok etme" iradesine tanıklık ettiğini belirterek, "Bu nedenle, Rusya Büyükelçiliği'nin önemli sayıda çalışanını istenmeyen kişi olarak ilan ettik” ifadelerine yer verdi.

Baerbock, “Ortaklarımızla birlikte, Rusya'ya karşı mevcut yaptırımları daha da sıkılaştıracağız, Ukrayna silahlı kuvvetlerine desteğimizi kararlı bir şekilde genişleteceğiz ve ayrıca NATO'nun doğu kanadını güçlendireceğiz” dedi.

Alman medyası, "istenmeyen kişi" ilan edilen Rus diplomat sayısının 40 olduğunu ve 5 gün içinde Almanya'yı terk etmelerinin istendiğini yazdı.

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