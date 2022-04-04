Moskova: Çekya’nın Rus diplomat kararına karşılık vereceğiz

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çekya'nın geçen ay Rusya'nın Prag Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığı hatırlatıldı.

Bu nedenle Çekya'nın Moskova Büyükelçisi Vitezslav Pivonka'nın bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Büyükelçiye, Rusya'ya karşı provokasyonlardan dolayı protesto notası verildi. Çekya yönetiminin kasıtlı olarak ikili ilişkileri bozma yönünde izlediği çizgiyi pekiştiren bu düşmanca adım cevapsız kalmayacak" ifadeleri kullanıldı.

Çekya Dışişleri Bakanlığının, sosyal medya üzerinden Rusya'nın Prag Büyükelçiliği'ndeki çalışanları Ukrayna konusundaki pozisyondan vazgeçmeye çağıran paylaşımlar yaptığı belirten açıklamada, bunun "Rusya'nın içişlerine müdahale" olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Prag, Rusya ile tüm bağları gayretle yok ederek, eylemleriyle ilişkilerimiz için uzun vadeli olumsuz sonuçlar yarattığının farkında olmalıdır" değerlendirmesinde bulunuldu.

Çekya Dışişleri Bakanlığı, 29 Mart'ta bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını açıklamıştı.

“LİTVANYA'NIN, RUS BÜYÜKELÇİNİN ÜLKEYİ TERK ETMESİNİ İSTEMESİNE KARŞILIK VERİLECEK”

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Litvanya'nın, Rusya'nın Vilnius Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesinin istenmesine yönelik kararına karşılık vereceklerini bildirdi.

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Litvanya'nın "Rusya ile diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesi" yönünde bugün karar aldığını belirtti.

Rusya'nın Vilnius Büyükelçisi'nden ülkeyi terk etmesinin istendiğine dikkati çeken Zaharova, Rusya'nın Klaipeda Başkonsolosluğu'nun faaliyetlerinin de durdurulduğunu ve konsolosluk çalışanlarından da Litvanya'yı terk etmelerinin istendiğini aktardı.

Zaharova, "Litvanya yönetiminin bu aşırı derecedeki düşmanca eylemleri, ikili ilişkileri yok etmeyi amaçlıyor. Litvanya tarafı, tamamıyla bundan sorumludur. Buna karşı önlemler en kısa zamanda açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Rus büyükelçisinden ülkeyi terk etmesinin istendiğini açıklamıştı.

Litvanya'da, 3 Mart'ta, Rusya Büyükelçiliği binasının bulunduğu sokağa "Ukraynalı Kahramanlar Sokağı" adının verileceği bildirilmişti.