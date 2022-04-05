Sağlık

Çin kentinde 1 günde 25 milyon kişiye Covid-19 testi

Çin'de yeni tip coronavirüsün Omicron varyantını taşıyan vakaların yol açtığı salgını kontrol altına almaya çalışan ülkenin en büyük şehri Şanghay'a dün 25 milyondan fazla kişiye test uygulandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Şanghay Çin Test coronavirüs

HABER MERKEZİ

Şanghay Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, dün gün boyunca yapılan CPR testlerinde yaklaşık 25 milyon 665 bin kişinin numunelerinin toplandığı bildirildi.

Taramanın salgın tablosunu ortaya çıkarmayı amaçladığını ifade eden yetkililer, kentte geçen hafta başında uygulanmaya başlanan aşamalı karantinanın devamına tarama sonuçlara göre karar verileceğini belirtti.

Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 268, göstermeyen 13 bin 86 vaka tespit edildi.

Vakalarla yakın temastaki 112 bin 475 kişinin tespit edildiği, bunlardan 106 bin 717'sinin test sonucunun pozitif olduğu duyuruldu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv