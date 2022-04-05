Çin kentinde 1 günde 25 milyon kişiye Covid-19 testi

HABER MERKEZİ

Şanghay Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, dün gün boyunca yapılan CPR testlerinde yaklaşık 25 milyon 665 bin kişinin numunelerinin toplandığı bildirildi.

Taramanın salgın tablosunu ortaya çıkarmayı amaçladığını ifade eden yetkililer, kentte geçen hafta başında uygulanmaya başlanan aşamalı karantinanın devamına tarama sonuçlara göre karar verileceğini belirtti.

Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 268, göstermeyen 13 bin 86 vaka tespit edildi.

Vakalarla yakın temastaki 112 bin 475 kişinin tespit edildiği, bunlardan 106 bin 717'sinin test sonucunun pozitif olduğu duyuruldu.