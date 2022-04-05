Iraklı parlamenterler suikast girişiminden son anda kurtuldu

BAĞDAT (K24)

Irak medyasının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre Sünni Egemenliği (Siyade) Koalisyonu parlamenteri Muhammed Fazıl Dlemi ile Sadr Fraksiyonu parlamenterleri Ali Sadi ve Husam Sadi’ye, başkent Bağdat’ın kuzeyindeki Raşidiye bölgesinde suikast girişiminde bulunuldu.

3 parlamenterin suikast girişiminden yara almadan kurtulduğu kaydedildi.

Suikast girişiminde bulunan kişinin tanınan bir isim olduğu, bu yüzden 3 parlamenterin emniyete giderek suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

Suikast girişimini üstlenen olmazken, Irak hükümetinden de konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Sadr Fraksiyonu, Siyade ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), cumhurbaşkanı seçimi ve yeni hükümetin kurulması konusunda uzlaşı sağlayarak Ulusal Kurtuluş Koalisyonu’nu oluşturmuştu.