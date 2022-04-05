Ukrayna açıkladı: Rus ordusu kaç asker kaybetti?

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-5 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 18 bin 500 asker öldürüldü, Ruslara ait 150 uçak, 134 helikopter, 676 tank, 1858 zırhlı araç, 332 top, 107 roketatar sistemi ve 55 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1322 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 94 insansız hava aracını da kaybetti.

KIEV BELEDİYE BAŞKANI: SİVİLLER DÖNÜŞ İÇİN BİRKAÇ GÜN BEKLEMELİ

Rus ordusu Kiev ve çevresinden çekilirken, Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko başkenti terk etmiş olan sivillere, geri dönmeden önce birkaç gün beklemeleri çağrısında bulundu.

Reuters'a konuşan Kliçko "Öncelikler Kiev çevresindeki sokağa çıkma yasağı sürüyor. İkinci olarak da, Kiev yakınındaki bazı kentlerde, Rus işgalcilerin döşediği mayınlar ve patlamamış mühimmat olabilir" dedi.

Ukrayna medyası Kiev yakınlarındaki Brovary, Buça ve Vyshhorod'da sokağa çıkma yasağının 7 Nisan'a kadar geçerli olduğunu ve bu süreçte Ukrayna ordusunun bölgeyi temizleme çalışmaları yapacağını yazdı.