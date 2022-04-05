Kürdistan Bölgesi'nde 13 binden fazla kişi mayınların kurbanı oldu

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde geçmişte farklı tarihlerde mayın ve bombaların patlaması sonucu 13 binden fazla kişi yaşamını yitirdi veya yaralandı.

Kürdistan Bölgesi Mayın İmha Ajansı, dün yaptığı açıklamada, mayın patlaması sonucu 13 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını belirtti.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm mayınların temizlenmesinin büyük bir iş olduğu ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin bunu tek başına yapamayacağı ifade edildi.

Ajans ayrıca, sivil halka güvenlikleri için mayınların olduğu alanlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Ajana göre Kürdistan Bölgesi topraklarında halen çok sayıda mayın ve patlayıcı bulunuyor.

Irak, topraklarının birçok bölgesinde en fazla mayın ve diğer patlayıcı kalıntılarının bulunduğu, her yıl onlarca sivilin öldüğü ve yaralandığı ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.

Söz konusu mayınların çoğunun, 1980'den 88’e kadar süren İran-Irak savaşı sırasında, İran’ın ilerleyişini önlemek için sınır bölgelerine eski Irak rejimi tarafından yerleştirildiği biliniyor.