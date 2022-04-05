Politika

İtayla 30, Danimarka 15 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

İtalya ulusal güvenlik gerekçesiyle 30, Danimarka da 15 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Rusya
Rusya
avrupa Rusya İtalya Danimarka Sınır dışı

HABER MERKEZİ

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ulusal güvenlik gerekçesiyle 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.

Öte yandan Danimarka da Buça'daki sivillerin öldürülmesine ve toplu mezarların bulunmasına ilişkin haberlerden sonra 15 Rus diplomatı sınır dışı etmeye karar verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, ülkede diplomat olarak kayıtlı 15 Rus "istihbarat görevlisi"nin sınır dışı edilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Kofod'un açıklamasına göre, söz konusu kişilerin Danimarka topraklarında casusluk yaptığı tespit edildi.

Öte yandan, RIA ajansının Rusya Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre Rusya, Danimarka'nın adımına misliyle karşılık verecek.

BUÇA'DA NELER YAŞANDI?

Rus ordusunun, Ukrayna'da Buça kentinden çekilirken katliam yaptığı belirtiliyor.

Bölgeden yansıyan görüntülere uluslararası kamuoyu tepki gösteriyor. Rusya ise yöneltilen suçlamaları reddediyor.

TASS Haber Ajansı'nda yer alan dünkü açıklamasında Rus bakan Lavrov, Buça'daki cesetlerin oraya "yerleştirildiğini" ve bu cesetlere ait "kurmaca" fotoğrafların da Batılı ülkeler ve Ukrayna tarafından sosyal medya üzerinden yayıldığını söylemişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv