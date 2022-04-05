İtayla 30, Danimarka 15 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

HABER MERKEZİ

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ulusal güvenlik gerekçesiyle 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.

Öte yandan Danimarka da Buça'daki sivillerin öldürülmesine ve toplu mezarların bulunmasına ilişkin haberlerden sonra 15 Rus diplomatı sınır dışı etmeye karar verdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, ülkede diplomat olarak kayıtlı 15 Rus "istihbarat görevlisi"nin sınır dışı edilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Kofod'un açıklamasına göre, söz konusu kişilerin Danimarka topraklarında casusluk yaptığı tespit edildi.

Öte yandan, RIA ajansının Rusya Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre Rusya, Danimarka'nın adımına misliyle karşılık verecek.

BUÇA'DA NELER YAŞANDI?

Rus ordusunun, Ukrayna'da Buça kentinden çekilirken katliam yaptığı belirtiliyor.

Bölgeden yansıyan görüntülere uluslararası kamuoyu tepki gösteriyor. Rusya ise yöneltilen suçlamaları reddediyor.

TASS Haber Ajansı'nda yer alan dünkü açıklamasında Rus bakan Lavrov, Buça'daki cesetlerin oraya "yerleştirildiğini" ve bu cesetlere ait "kurmaca" fotoğrafların da Batılı ülkeler ve Ukrayna tarafından sosyal medya üzerinden yayıldığını söylemişti.