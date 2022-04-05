BM: DAİŞ Musul’da kimyasal silah kullandı

ERBİL (K24)

Irak yarı resmi gazetesi el-Sabah’a konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Özel Danışmanı ve Terör Örgütü DAİŞ Tarafından İşlenen Suçlara İlişkin Hesap Verebilirlik Uluslararası Soruşturma Ekibi Başkanı Christian Richard, yaptıkları inceleme ve araştırmalar sonrası, DAİŞ’in Musul kentinde sivillere karşı başta hardal gazı olmak üzere kimyasal silahlar kullandığını tespit ettiklerini söyledi.

Christian Richard, “DAİŞ bunu gelişigüzel yapmış değil. Tam tersine, uzman kişiler aracılığıyla Musul Üniversitesi’nin araç gereçlerini kullanarak kimyasal silah üretmiş. Terör örgütü DAİŞ’in Musul’da kullandığı kimyasal silahlarla ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Bu, örgütün işlediği suçlardan biri” dedi.

DAİŞ’in 2014 yılında Selahaddin vilayetinin merkezi Tikrit'teki Spyker Üssü’nde yüzlerce kişiyi kurşuna dizerek infaz ettiği ve kamuoyunda Spyker Katliamı olarak bilinen olayla ilgili ise Richard, BM ekiplerinin belge toplamaya devam ettiğini ifade etti.

BM yetkilisi, DAİŞ’le ilgili diğer ülkelerde yürütülen soruşturmalara da destek verdiklerini kaydetti.

Christian Richard, toplu mezarların belgelendirilmesi konusunda da Iraklı taraflara yardım ettiklerini ve bunların da DAİŞ’in işlediği suçlarla ilgili toplanan belgelerin bir bölümünü oluşturduğunu dile getirdi.