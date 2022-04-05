Çiftçiler soğuğa karşı üzüm bağlarını mumlarla ısıtıyor

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Fransa’nın Chablis kasabasında büyük teneke bidonların içinde ateş yakarak soğuk havada donan asmaların çözülmesini umut eden çiftçiler, hasat sezonunu en az zararla kapatmanın hesabını yapıyor.

Bazı çiftçiler ise bağların dört bir tarafında masraflı olmasına rağmen parafin mumlar yakarak donmanın önüne geçmeye çalışıyor.

Hava sıcaklığının gece yarısı bazı bölgelerde eksi 7’nin altına düşmesi yüzünden asmaların donmaması için bağlarda yakılan ateşler, görsel açıdan da seyredenler için büyüleyici bir atmosfer yaratıyor.

Kuzey Fransa'daki çiftçilerin mahsullerini soğuklardan korumak için üzüm bağları içinde başvurduğu bu yöntem Avrupa’da uzun zamandır uygulanıyor.

Mart ayında bir ara hava sıcaklığının 20 derecenin üzerine çıkmasının ardından gelen soğuk hava dalgasının, bu seneki üzüm hasadını ve dolayısıyla ülkenin önemli gelir kaynağı şarap üretimini düşürmesi bekleniyor.

Geçen yıl da sıcak hava dalgasının ardından yaşanan soğuk hava dalgası, üzüm bağlarında en az 2 milyar euro zarara yol açmıştı.

Bilim insanları, küresel ısınmanın ilkbaharda mevsim ortalamasının üzerinde seyreden sıcak havanın aniden değişim gösterip, karla birlikte don ve buzlanmaya yol açtığı görüşünde.

ASMALARI PARAFİN MUMLA ISTIMAK DAHA PAHALI BİR YÖNTEM

Fransız çiftçiler, bidonların içinde yakılan ateşler, parafin mumlar dışında donan asmaları elektrik hatlarıyla ya da sıcak su püskürterek dondan koruma yoluna gidiyor.

Bağ üreticilerine göre püskürtülen su, asmaların donma noktası civarında kalmasını sağlarken, çok daha aşağı düşmeyen ince bir buz tabakası oluşturuyor.

Çiftçiler, her bir parafin mum için 10 Euro masraf yapıldığı ve hektar başına 600 mum yakıldığı hesaba katıldığında bu yöntemin kendileri için ciddi bir masraf çıkartmasından yakınıyor.