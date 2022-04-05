Politika

Stoltenberg: Putin'e görülmemiş bir baskı uygulayacağız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “NATO ülkeleri Putin'e benzeri görülmemiş bir baskı uygulayacak” dedi.
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dünya NATO Jens Stoltenberg Rusya Vladimir Putin Ukrayna Buça

HABER MERKEZİ

Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı.

“Önümüzdeki haftalarda, doğu ve güney Ukrayna'da Rusya'nın tüm Donbas'ı almaya çalışmasını ve işgal altındaki Kırım'a bir kara köprüsü oluşturmasını bekliyoruz” diyen Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı:

“Bu savaş Putin'in suçu. Buça'dan gelen görüntüler, Avrupa'nın onlarca yıldır tanıklık etmediği bir vahşete ait. Rusya, Ukrayna'daki hırslarından vazgeçmiyor. Ukrayna'nın doğusunda yeni bir taarruz bekliyoruz.”

Ayrıca Ukrayna'ya gelişmiş askeri ekipmanlarla desteklerini sürdüreceklerini kaydeden Stoltenberg, “NATO ülkeleri Putin'e benzeri görülmemiş bir baskı uygulayacak” diye konuştu.

 

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