Politika

Fransa’da valilere talimat: Terör tehdidine karşı teyakkuzda olun

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, farklı dinlerden birçok önemli günün bulunduğu nisan ayında terör tehdidinin yüksek olduğunu belirterek, valiliklere teyakkuzda olmaları talimatı verdi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
avrupa Fransa Gerald Darmanin Terör tehdidi

HABER MERKEZİ

Ülke basınındaki haberlere göre Darmanin, valilikler, polis ve jandarmaya gönderdiği mesajda nisanın Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam dinlerine ait önemli günleri içerdiğini hatırlattı.

Darmanin, valiliklerden ay boyunca özellikle dini mekanlarda yüksek terör tehdidine karşı teyakkuzda olmalarını istedi.

Fransa İçişleri Bakanı, özellikle Ortodoks Hristiyanların Paskalya kutlamaları nedeniyle kalabalık olacak dini mekanların dikkatle korunması gerektiğini belirtti.

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