Fransa’da valilere talimat: Terör tehdidine karşı teyakkuzda olun

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Ülke basınındaki haberlere göre Darmanin, valilikler, polis ve jandarmaya gönderdiği mesajda nisanın Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam dinlerine ait önemli günleri içerdiğini hatırlattı.

Darmanin, valiliklerden ay boyunca özellikle dini mekanlarda yüksek terör tehdidine karşı teyakkuzda olmalarını istedi.

Fransa İçişleri Bakanı, özellikle Ortodoks Hristiyanların Paskalya kutlamaları nedeniyle kalabalık olacak dini mekanların dikkatle korunması gerektiğini belirtti.