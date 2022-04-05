AB bazı Rus diplomatları istenmeyen kişi ilan etti

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Borrell, yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırganlığı devam ettiği sürece yaptırımları ilerletmeye devam edeceklerini hatırlattı.

Rus silahlı kuvvetlerinin Buça'da ve Ukrayna'daki "Rus saldırıları altındaki diğer yerlerde işlediği vahşetler nedeniyle" daha fazla yaptırım uygulamak için Konsey onayına yönelik teklifler sunduklarını belirten Borrell, bunların belli teknolojiler ve jet yakıtı da dahil olmak üzere bazı malların ihracatına yönelik yasakların artırılması, devlet bütçesine önemli gelir sağlayan malların ithalatının yasaklanması, başta kömür olmak üzere bazı yakıtların ithalatının yasaklanmasını içerdiğini ifade etti.

Borrell, Rus gemilerinin AB limanlarına girmesini yasakladıklarını belirterek, mevcut yaptırım listelerini de genişleterek siyaset dünyası, iş sektörü, propaganda faaliyetlerinde bulunan kişiler, finans, askeri sanayi ve ulaştırma sektörlerinin hedef alındığını aktardı.

4 Rus bankasının hem swift sisteminden çıkarılacağını hem de AB'deki her türlü finansal işleme katılmaktan da men edileceklerini duyuran Borrell, bazı Rus diplomatları da diplomatik statülerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan ettiğini kaydetti.

AB'DEN RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR

Rusya'dan kömür ithalatına yılda 4 milyar euro değerinde ithalat yasağı getireceklerini belirten AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın en büyük ikinci bankası olan VTB'nin de aralarında bulunduğu dört önemli Rus bankasına tam işlem yasağı konacağını bildirdi.

Von der Leyen, "Artık piyasadan tamamen kopardığımız bu dört banka, Rus bankacılık sektöründeki pazar payının yüzde 23'ünü temsil ediyor. Bu, Rusya'nın mali sistemini daha da zayıflatacak" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya ait ve bu ülke tarafından işletilen gemilerin AB limanlarına erişiminin yasaklanmasının da pakette yer alacağını belirten von der Leyen, Rus ve Belarus karayolu taşımacılığı operatörlerine de yasak önereceklerini, bu yasağın, Rus endüstrisinin temel malları elde etme seçeneklerini büyük ölçüde sınırlayacağını aktardı.

Von der Leyen, Rusya'nın teknolojik tabanını hedef alan, 10 milyar euro değerinde ilave ihracat yasakları da getireceklerini bildirerek, Rusya'nın ve oligarklarının odundan çimentoya, deniz ürünlerinden liköre kadar olan ürünlerdeki para akışını kesmek için 5,5 milyar euro değerinde bazı özel yeni ithalat yasakları uygulanacağını duyurdu.

Açıklamasında von der Leyen, "Rus şirketlerinin üye devletlerde kamu alımlarına katılımına yönelik genel bir AB yasağı gibi bir dizi önlem alıyoruz. Rus kamu kurumlarına yapılan tüm mali desteğin kesilmesi gibi çok hedefli bir dizi önlem alıyoruz" ifadelerini kullandı.

İSPANYA, 25 RUS DİPLOMAT VE PERSONELİ SINIR DIŞI ETME KARARI ALDI

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, düzenlediği basın toplantısında, Rus diplomat ve büyükelçilik personelini sınır dışı etme kararlarının, İspanya'nın, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini reddettiğinin bir göstergesi olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

İspanyol bakan, "Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından Ukrayna'nın Buça şehrinde yaşanan sivil katliamına ilişkin gördüğümüz, dayanılmaz görüntüler bizleri derinden üzüyor. İspanya, savaş suçlarının derhal soruşturulmasını talep ediyor" dedi.

İspanya'nın 38 ülke ile birlikte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve bu suçlardan sorumlu diğer kişilerin soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığına başvurduğunu hatırlatan Albares, "Bu cezasız kalmamalı ve kapsamlı bir soruşturma yürütülmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

LETONYA ÜLKEDEKİ RUS KONSOLOSLUKLARINI KAPATACAK

Letonya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Letonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun Daugavpils ve Liepaja'daki başkonsolosluklarını kapatma kararı aldı. Bu başkonsoloslukların diplomatik personeli Letonya'da istenmeyen kişi ilan edildi" ifadeleri kullanıldı.

Kararın, "Rusya'nın başlattığı sebepsiz ve haksız askeri saldırı, ayrıca savaşa karşı verdiği mücadelede Ukrayna ile dayanışma için" alındığı belirtildi.

Açıklamada, Daugavpils ve Liepaja şehirlerindeki başkonsoloslukların 30 Nisan'dan sonra çalışmalarına izin verilmeyeceği ve konsolosluk personelinin bu tarihe kadar Letonya'yı terk etmeleri gerektiği kaydedildi.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI BAERBOCK'TAN "5. YAPTIRIM PAKETİ" AÇIKLAMASI

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Berlin’de düzenlenen Moldova Destek Konferansının ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Moldova Başbakanı Natalia Gavrilita ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransız mevkidaşıyla Ukrayna’nın Buça kentinde yaşananlara cevap verilmesi gerektiği konusunda uzlaştıklarını ifade eden Baerbock, "Bu savaş suçlarına cevabın şimdi Avrupa düzeyinde 5. yaptırım paketi ile olmalı" dedi.

Baerbock, 5. yaptırım paketi konusunda Almanya ve Fransa’nın birlikte yol aldıklarını aktararak, bu paket ile AB’ye üye ülkelerin Rusya'dan fosil enerji ithalatını tamamen sona erdirmesi için temel oluşturulacağını kaydetti.

"5. yaptırım paketinde başka sert önlemler olacak" diyen Baerbock, Rusya’ya fosil enerji bağımlılığından çıkışın kömürle başlayacağını, ardından petrol ve gazın takip edeceği bilgisini paylaştı.

Baerbock, 27 AB ülkesinin enerji bağımlılıklarının farklı olduğunu belirterek, Rusya'dan fosil enerji ithalatının tamamen sonlandırılması için ortak bir Avrupa yol haritasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Almanya’nın Ukrayna’ya silah sağlamasına da değinen Baerbock, "(Silah sağlamaya) Hayır demiyoruz, ne gibi çözümler bulabileceğimize bakıyoruz. Bunu AB, NATO ve hepsinden önemlisi G7 ortakları olarak birlikte yapıyoruz" dedi.

Baerbock, hükümetin ülkesinin henüz sağlamadığı silah sistemlerini incelediğini işaret ederek, "Ancak Alman ordusunun kendi depolarında da hemen hemen hiç kalmadı" ifadesini kullandı.

FRANSA: UYGULAMA YÖNTEMLERİ ANLAŞMA SÜRECİNDE BULUNUYOR

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian da, Alman dostlarıyla Ukrayna’ya insani, ekonomik ve askeri desteği sürdüreceklerini söyledi.

Ukrayna’daki durumun kötüleşmesinden dolayı Rusya'ya başka yaptırımların uygulanacağını ve 5. yaptırım paketini hazırlayacaklarını belirten Le Drian, "Almanya ve Fransa olarak bu paketi belirleme sürecindeyiz. Bunun içinde elbette petrol ve kömür olmalı. Uygulama yöntemleri anlaşma sürecinde bulunuyor" dedi.

İSVEÇ'TE, UKRAYNA'DAKİ SAVAŞ SUÇLARI İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İsveç Uluslararası ve Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Savcılığı, Ukrayna'da işlenen savaş suçları ile ilgili ön soruşturma başlattığını duyurdu.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'da sivillerin uğradığı şiddet ve ölümleri görenlerin tanıklık yapması istendi.

Açıklamada, soruşturmanın amacının, bir başka ülke mahkemesi veya Uluslararası Ceza Mahkemesinde (ICC) kullanılabilecek kanıtları mümkün olan en kısa sürede güvence altına almak olduğu belirtildi.