Politika

Guterres: Rusya uluslararası kabul görmüş sınırları yeniden çizmeye çalışıyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'yı Ukrayna'yı işgal ederek uluslararası kabul görmüş sınırları yeniden çizmeye çalışmakla suçladı.
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Antonio Guterres
Antonio Guterres
dünya BM Rusya Antonio Guterres Buça Ukrayna

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'yı Ukrayna'yı işgal ederek uluslararası kabul görmüş sınırları yeniden çizmeye çalışmakla suçladı.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki savaşın uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri olduğunu söyledi.

Rusya'nın başlattığı savaşın ''tam teşekkülü bir istila'' olduğunu belirten Guterres, Rusya'yı, işgalle uluslararası kabul görmüş sınırları yeniden çizmeye çalışmakla suçladı.

Guterres, Rusya'nın BM Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini ve savaş nedeniyle 2. Dünya Savaşı'ndan beri en hızlı zorla yerinden edilme ile karşı karşıya olduklarına dikkati çekti.

''Buça'da öldürülen sivillerin korkunç görüntülerini asla unutmayacağım.'' diyen Guterres, bağımsız soruşturma çağrısını yineledi ve tecavüz ve cinsel şiddet haberlerinin ise derinden sarstığını söyledi.

Savaşın küresel ekonomiye etkisine dikkati çeken Guterres, gelişmekte olan 74 ülkede 1,2 milyar kişinin artan gıda ve enerji fiyatlarından ciddi bir şekilde etkileneceği uyarısı yaptı.

Uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasından sorumlu BM Güvenlik Konseyi'nin sadece Ukrayna'da değil dünyanın diğer yerlerindeki krizleri önleyememesinden esef duyduğunu belirten Guterres, konseye savaşa son vermesi çağrısında bulundu.

 

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