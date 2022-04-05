Politika

İngiltere Dışişleri Bakanı: Yaptırımlar Rusya'yı Sovyet dönemine götürdü

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "felç edici" yaptırımların, Rus ekonomisini Sovyetler Birliği dönemine geri götürdüğünü ifade etti.
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Foto: İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss (Reuters)
Foto: İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss (Reuters)
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HABER MERKEZİ

Truss, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Varşova'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, Rusya'nın 604 milyar dolarlık döviz rezervinin 350 milyar dolarını kullanamadığına dikkati çekerek, "İngiltere, G7 ülkelerine, bu haftaki G7 ve NATO toplantıları öncesinde yaptırımlarını daha da ileri götürmek için çağrı yaptı" dedi.

Truss, savaşı sona erdirmenin tek yolunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da kaybetmesi olduğunu vurguladı.

Savunma için Ukrayna'ya silah verilmesi gerektiğini belirten Liz Truss, Kiev'e yönelik ilk saldırılarda yenilseler de Rusların niyet ve hırslarında bir değişiklik olmadığını ifade etti.

Truss, "Putin'in askerlerinin, Ukrayna'daki sivil yaşamları umursamayarak pervasızca gözlerini Ukrayna'nın doğusuna ve güneyine diktiğini görüyoruz" dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ise Ukrayna halkının güvenliği için İngiltere'nin yardımlarından ötürü teşekkür etti.

Rau, "Hali hazırda Polonya'da sınırımızı korumada yardımcı olmak için 700 İngiliz askeri bulunmakta" dedi.

Rusya'nın, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük güvenlik sorununa sebep olduğunu söyleyen Rau, Rusya'nın "barbarca" savaştığını ve binlerce sivili öldürdüğünü söyledi.

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