‘Ukrayna içinde yerlerinden edilen insanların sayısı 7,1 milyonu geçti’

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Rusya’nın Ukrayna saldırısına dair yeni bir rapor yayımladı.

Rapora göre, Ukrayna içinde savaş nedeniyle yerlerinden edilen insanların sayısı 7,1 milyonu geçti.

IOM, 16 Mart'ta yapılan ilk çalışmadan bu yana ülke içinde yerlerinden edilen insanların sayısında yüzde 10'luk bir artış olduğunu belirtiyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Ukrayna'da evlerini terk etmek zorunda kalan 10 milyondan fazla insan olduğunu açıklamıştı. Göç Örgütü'nün açıkladığı sayı bu hesaplamaya dahil.

IOM raporuna göre, yerlerinden edilen insanların yarısından fazlasının çocukları, yüzde 57'sinin yaşlı aile üyeleri var ve yüzde 30'u kronik hastalığı olan kişilerle birlikte.

Rapora göre, yerinden edilen hanelerin geliri, savaşın başlamasından bu yana keskin bir şekilde düştü. Bu hanelerin üçte birinden fazlası geçen ay hiçbir gelirinin olmadığını belirtti.

BM: UKRAYNA'DA EN AZ 1480 SİVİL ÖLDÜ

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan açıklamada da Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 24 Şubat-4 Nisan'da en az 1480 sivilin yaşamını yitirdiği, 2 bin 195 sivilin yaralandığı bildirildi.

Sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Sivil kayıpların çoğunun, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığı ifade edildi.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.

MARİUPOL'A ULAŞMAYA ÇALIŞAN KIZILHAÇ EKİBİ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ekiplerinin 1 Nisan'dan bu yana Ukrayna'nın Mariupol kentine ulaşmaya çalıştığı kaydedildi.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, ICRC ekibinin Rusya'nın kuşatması altındaki Mariupol kentine ulaşmaya çalışırken Manhush kasabasında tutulduktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu bizim ve aileleri için büyük bir ferahlama. Ekip şimdi insani tahliye operasyonunu sürdürmeye odaklanmış durumda" ifadeleri kullanıldı.

Mariupol ve çevresindeki istikrarsız ve karmaşık duruma dikkat çekilen açıklamada, ICRC'nin siviller için güvenli bir koridor açma çabasına değinildi.

Kızılhaç, yoğun çatışmaların yaşandığı Mariupol kentinde sivillerin tahliyesini durdurmak zorunda kalmıştı.