Diyarbakır’da kahvehaneye silahlı saldırı

DİYARBAKIR (K24)

Alınan bilgiye göre, Mahabad Bulvarı'ndaki bir kahvehaneye, otomobilden inen kişilerce henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırganlar aynı otomobille olay yerinden kaçtı. Bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 1'i ağır 3 kişi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. (Kaynak: Ajanslar)