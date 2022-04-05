Başbakan: Kürdistan şiddet ve zulümden kaçan herkes için sığınak

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan’ın şiddet ve zulümden kaçan herkes için sığınak olmaya devam ettiğini belirtti.

Başbakan Mesrur Barzani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 688 sayılı kararının yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başbakan, “1991 yılında bugün, ortaklarımız, halkımızın daha fazla soykırıma uğramasını önlemek için uluslararası bir koalisyonu ve en büyük insani misyonunu harekete geçirdi” dedi.

Başbakan, “Bugün Kürdistan şiddet ve zulümden kaçan herkes için bir sığınak olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.