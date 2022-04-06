Şampiyonlar Ligi: Liverpool ve Manchester City avantajı kaptı

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finaller 2 karşılaşmayla başladı.

İngiliz ekibi Liverpool, Konate'nin 17, Mane'nin 34 ve Diaz'ın 87’nci dakikadaki golleriyle Benfica deplasmanından galip ayrıldı.

Portekiz'in Benfica takımının golünü, 49’uncu dakikada Nunez kaydetti.

Bir diğer İngiliz temsilcisi Manchester City ise İspanyol kulübü Atletico Madrid'i konuk etti.

Geçen yılın finalisti Manchester City, ilk yarıda tek şut bile atamayan rakibini, De Bruyne'nin 70’inci dakikada attığı golle yendi.

Bu eşleşmelerin galipleri, 13 Nisan'daki rövanş maçlarının ardından belli olacak.