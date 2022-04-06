Putin’in selefi: Hedef Lizbon’a kadar uzanan bir Rus İmparatorluğu

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 42’nci güne girildi. Rusya’nın çekildiği Ukrayna şehirlerindeki büyük yıkım ve işlenen katliamlar ortaya çıkmaya başladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın açıklanan “resmi” gerekçelerinin başında Ukrayna topraklarının Nazilerden arındırılması, Ukrayna’nın silahsızlandırılması ve Donbass bölgesinde 2014’ten beri yaşanan süreç ve Donetsk ve Luhansk bölgelerinin statüleri gibi sebepler ortaya atılmıştı.

Konu hakkında birçok teori ortaya atılsa da Rusya’nın eski devlet başkanı ve Putin’in en yakınındaki isimlerden bir olan Dmitry Medvedev’in sözleri dikkat çekti.

Aynı zamanda Rusya Güvenlik Konseyi’nin de başkan yardımcısı olan Medvedev, Rus lider Putin’in amacının Vladivostok’dan Lizbon'a uzanan yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak olduğunu açıkladı.

Medvedev’e göre Putin eski Sovyet topraklarını da içine alacak ve Avrupa’nın içlerine kadar uzanacak yeni bir İmparatorluğun başına geçmek istiyor.

Medvedev’in Telegram’dan paylaştığı bu açıklama Rus liderin tüm tepkiler ve yaptırımlara rağmen planından vazgeçmeye niyetli olmadığını ortaya koyuyor.

Medvedev, savaşın sonucunun sadece cepheden değil, başka yerlerden ve diplomasi masalarından geleceğini söyledi.

“En büyük hedeflerimizden biri Ukraynalıların yanlış fikirlerle dolu zihinlerine ulaşıp bunları değiştirmek” diyen Medvedev “Başta Ukraynalılar olmak üzere herkese barış getirecek bir gelecek ve nihayetinde de Vladivostok’dan Lizbon'a uzanan bir Avrasya inşa etmek amacındayız” sözlerini kullandı.